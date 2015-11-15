В ОПОРЕ обнародовали данные по явке избирателей во время второго тура (инфографика)

Общенациональная явка избирателей по состоянию на 20:00 15 ноября составила 34%. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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"По данным наблюдателей ОПОРЫ, которые представлены на репрезентативном для всей страны количестве избирательных участков, общенациональная явка избирателей по состоянию на 20:00 15 ноября составила 34% (погрешность ± 1,1%)", - говорится в сообщении.

Во время голосования 25 октября явка была выше на 12,6% и составила около 46,6%.

Однако наблюдатели отмечают, что явка на выборах в Днепропетровске во время второго тура несколько возросла: с 43,6% до 45%.

"Сравнивая с национальной явкой, мы видим, что Днепропетровск голосует значительно активнее, чем вся страна в среднем. Ведь во время выборов 25 октября явка в городе была даже несколько ниже всеукраинскую", - подчеркнули в ОПОРЕ.

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