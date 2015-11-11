ТСН совместно с КМИС проведет независимый экзит-пол в день выборов

Опрос состоится в семи городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Павлограде.

Главной целью проекта является обеспечение эффективного общественного контроля за честностью избирательной процедуры, а также получение информации о социально-демографической структуре электората кандидатов.

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В ходе опроса будет применяться методика «тайного голосования», поскольку она уменьшает количество отказов и существенно повышает надежность данных экзит-пола. Суть методики заключается в том, что во время проведения опроса вместо прямого вопроса - «Скажите, за кого Вы проголосовали?» - респондент сам заполняет анкету, которая начинается с этого вопроса. Кроме этого, анкета будет содержать вопрос о стати, возрастной группе, образовании и времени принятия решения о том, за кого голосовать. При этом респондента будут просить заполнить демографические вопросы анкеты, но укажут, что это не является обязательным.

Выборка экзит-пола будет состоять из избирателей, проголосовавших на избирательных участках на территории соответствующего города, и будет репрезентативной для каждого отдельно взятого города в целом.

Первые предварительные результаты экзит-пола будут обнародованы вечером 15 ноября на ТСН.ua и на сайте КМІС, и будут обновляться в соответствии с темпами обработки данных опроса.