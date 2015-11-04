Корбан заявил о полном разрушении судебной системы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в зале судебных заседаний в Печерском районном суде.

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"Я хочу вам сказать, что то, что происходит, - это полное разрушение судебной правовой системы в стране", - подчеркнул Корбан.

Он подчеркнул, что "не для этого стояли люди на Майдане, не за это люди вооют на Донбассе".

"Майдан стоял не за то, чтобы сегодня прокурорские морды устраивали здесь "беспредел" на всю страну вместе с СБУ", - сказал Корбан.

"Это все фарс. Я хочу, чтобы это видел президент. Его, очевидно, подставляют Шокин (генпрокурор) и Грицак (председатель СБУ)", - заявил Корбан.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана относительно его незаконного задержания.

В то же время это решение возмутило присутствующих в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров. Выйти из зала суда они смогли с помощью правоохранителей.

Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером того же дня адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.