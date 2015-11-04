Суд по делу Корбана закончился дракой и приездом "скорой" (фоторепортаж, видео)

Правоохранители силой освободили прокуроров после того, как их заблокировали депутаты и журналисты в зале судебных заседаний Печерского райсуда Киева, где рассматривается дело лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана.

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в зал заседаний происходила вторая драка между депутатами и правоохранителями.

Читайте такжеСуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы на содержание Корбана под стражей

Звучала ненормативная лексика. Правоохранителей обвинили в предательстве Украины и исполнении преступных приказов. В зале выключили свет. Драка продолжилась затем в коридоре суда.

Правоохранители возле суда взяли представителей стороны обвинения по делу Корбана в кольцо, чтобы отгородить от депутатов.

Выход из помещения Печерского суда в течение примерно 10 минут был заблокирован.

Депутаты выкрикивают: "Голинченко (начальник 2-го отдела ГПУ Александр Голинченко - УНИАН) на нары".

Читайте такжеЗащита Корбана потребует возбудить дело против замгенпрокурора из-за возможного давления на суд

В то же время милиция вместе с прокурорами Генпрокуратуры оформляет протокол о совершении правонарушений. Прокуроры заявили о желании подать иск на действия народного депутата Владимира Парасюка.

Корбану после задержания в Чернигове по состоянию на начало сегодняшнего заседания не сообщили, на каких основаниях его содержат под стражей.

Также, по сообщению депутата Андрея Лозового, прокурор Галинченко ударил по голове (по месту титановой пластины) участника боевых действий в зоне АТО "Титанового Джексона" - Евгений Терехова, также был побит депутат Владимир Парасюк.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Читайте такжеСкандал на суде: Следователь ГПУ отправил СМС с требованием вручить Корбану подозрение (фото)

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его задержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

Щойно отримав травму лівої ноги внаслідок дій співробітників спецпідрозділів, які спровокували бійку на суді над Геннаді... Posted by Андрій Лозовий on 4 листопада 2015 р.

Видео Громадське Телебачення