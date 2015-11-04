Печерский суд планирует избрать Корбану меру пресечения, адвокатов в зале суда нет

Как передает корреспондент УНИАН, депутат Андрей Денисенко заявил председательствующей судье, что "адвокатам никто не сообщил о заседании".

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"Вы должны были уведомить моих защитников", - требует Корбан.

Он сказал, что лишен возможности общаться с адвокатами также и во время пребывания в следственном изоляторе.

Судья объявила перерыв на 30 минут для выяснения, где адвокаты.

Корбан также заявил, что ему подозрение сегодня после второго задержания в Чернигове никто не вручал. Сейчас он находится в зале судебных заседаний в месте содержания задержанных за стеклом. Около 20 сотрудников милиции разместились в коридоре суда.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

Сегодня в Печерском райсуде Киева запланированы слушания по жалобе адвокатов Корбана на его незаконное содержание под стражей.