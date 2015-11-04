Скандал на суде: Следователь ГПУ отправил СМС с требованием вручить Корбану подозрение (фото)

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй вызвал милицию в Печерский районный суд Киева, чтобы задержать следователя ГПУ Евгения Скубу по подозрению в совершении преступления в отношении попытки дать указание другим следователем вручить лидеру партии "УКРОП" Геннадию Корбану подозрение в совершении преступления.

Депутат Купрій викликає міліцію. Прокурор в залі писав SMS, щоб Корбану вручили підозру.Слухання триває далі pic.twitter.com/SijVIuzX9P — Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 4, 2015

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты, которые присутствуют на заседании суда по рассмотрению жалобы защиты Корбана на его незаконное содержание под стражей, заявили, что следователь ГПУ только что отправил СМС с требованием вручить Корбану подозрение.

Смотрите? Это же ад:((Милиция в прямом эфире уничтожает доказательства и освобождает преступника. Posted by Borys Filatov on Wednesday, 4 November 2015

Депутаты сделали фотографию этой СМС.

Адвокаты подчеркнули, что Корбана не доставили на заседание суда. Такими действиями, по убеждению защитников, прокуратура совершила грубое нарушение.

Адвокаты обратились к суду обязать прокуратура доставить Корбана на заседание.

Как сообщал, Печерский райсуд Киева снова перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы защиты Корбана на содержание его под стражей.

Сторона обвинения заявила, что ей нужно время для ознакомления с этой жалобой.