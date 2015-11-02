Генпрокуратура вызывает на допрос Березюка

Это следует из повестки, опубликованной на странице "Самопомочи" в Facebook.

Так, Березюк вызывается на 10:00 4 ноября к следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Валерию Машике "для участия в проведении допроса по уголовному производству №42015000000001818".

Также политсила опубликовала обращение ГПУ к руководителю аппарата Верховной Рады Владимиру Слышинскому с просьбой передать Березюку повестку "о необходимости явки в орган досудебного следствия для дачи показаний относительно обстоятельств, изложенных в заявлении городского головы Львова Садового А.И.".

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Как сообщал УНИАН, 29 октября около 22:50 во Львове во дворе дома, где проживает Садовый, раздался взрыв.

Работники милиции, которые осуществляют охрану территории возле дома мэра, задержали мужчину, бросиившего гранату. Установлено, что это 29-летний местный житель. В результате взрыва никто не пострадал.

31 октября задержанный был арестован на 2 месяца Галицким райсудом Львова.