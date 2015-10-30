В дом Садового бросили гранату, злоумышленник задержан - МВД



Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины во Львовской области

В результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ивзрывотехники. Также прибыли начальник ГУМВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария, начальник Управления СБУ во Львовской области Виктор Андрейчук и председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

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Отмечается, что работники милиции, которые осуществляют охрану территории возле дома мэра Львова, задержали мужчину, который бросил гранату во двор семьиСадовых. В настоящее время установлено, что задержанный является 29-летним местным жителем.

Как сообщал УНИАН ранее, в декабре неизвестные обстреляли здание городского председателя Львова Андрея Садового.