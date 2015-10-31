Суд взял под стражу подозреваемого в совершении теракта против Садового

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуре, таким образом суд поддержал ходатайство военной прокуратуры Западного региона Украины и следственного управления ГУ МВД Украины во Львовской области и применил меру пресечения в отношении подозреваемого.

"Подозреваемому инкриминируется уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября около 22.50 во Львове во дворе дома, где проживает Садовый, раздался взрыв.

Работники милиции, которые осуществляют охрану территории возле дома мэра, задержали мужчину, который бросил гранату во двор дома семьи Садовых. Установлено, что это 29-летний местный житель. В результате взрыва никто не пострадал.