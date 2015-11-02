Луценко: Следователи принесли повестки, кроме Новинского, еще Вилкулу и Королевской

Об этом председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко написал в комментарии на странице в Facebook главного редактора радио «Вести» Валерия Калныша.

«Новинскому, Вилкулу, Королевской. Все трое не являются на повестки по месту жительства», - отметил Луценко, отвечая на вопрос Калныша.

Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих сегодня на Согласительном совете заявил о намерении вручить повестку народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому.

В то же время председатель ВР Владимир Гройсман перебил представителя МВД и попросил его подождать за пределами зала, где проходит Согласительный совет, не дав закончить выступление.

Впоследствии лидер фракции «БПП» Юрий Луценко сообщил, что, кроме Новинского, следователи намеревались вручить повестки также депутатам от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу и Наталье Королевской.