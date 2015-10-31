Украина подписала с тремя странами Декларацию о создании Ассоциации конституционного правосудия

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

«Важно, чтобы Конституционный суд Украины почувствовал себя полноправным членом европейского сообщества. На этой неделе, в понедельник, мы в Вильнюсе учредили Ассоциацию конституционных судов Литвы, Украины, Молдовы и Грузии. Мы видим позитивные сдвиги в том, чтобы КС действительно стал европейским судом. И, главное, чтобы он стал независимым. Независимым от любой власти», - отметил он.

В Декларации страны-участницы утвердили намерение укреплять конституционное правосудие в странах регионов Балтийского и Черного морей и согласились содействовать диалогу по всем вопросам относительно конституционного, структурного и оперативного аспектов конституционной юрисдикции.

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Справка УНИАН. Эксперт в сфере международного права, профессор Вильнюсского университета Жалимас был назначен главой Конституционного суда Литвы в июле 2014 года.

До этого Жалимас участвовал в научно-исследовательских проектах ЕС и других международных организаций, связанных с правами человека, демократизацией и узакониванием памяти о жертвах тоталитарных преступлений. Работал членом Постоянного арбитража в Гааге.

Жалимас внес большой вклад в исследование международных правовых основ восстановления независимости Литвы и в интеграцию Литвы в НАТО, награжден почетным знаком Литовского союза стрелков «Защитников парламента и памятным знаком НАТО.