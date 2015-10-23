КС продолжил рассмотрение конституционности некоторых положений закона о люстрации
Конституционный суд (КС) в форме устного слушания продолжил рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти".
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют 13 судей КС. Кворум есть, поскольку для проведения заседания необходимо не менее 12 судей КС.
Читайте такжеМирошниченко в КСУ отказался оценивать, была ли узурпация власти Януковичем
Председатель КС Юрий Баулин напомнил, что во время заседания стороны процесса не имеют права оскорблять друг друга, использовать выступление в КС с политической целью. По его словам, в таком случае нарушители могут быть лишены слова.
Пока продолжается процедура, во время которой задают вопросы представителю Верховного суда Александру Волкову относительно двух конституционных представлений по поводу конституционности ряда положений закона о люстрации.
Как сообщал УНИАН, КС 16 апреля начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти", однако в тот же день отложил процесс.
22 октября КС продолжил рассмотрение дела.
Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он в частности применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период из соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.
С представлениями в КС по поводу закона о люстрации обратились Верховный суд (направил два представления) и 47 народных депутатов. Все три иска объединены в одно конституционное производство.
В представлениях не содержится ходатайство об отмене закона "Об очищении власти" как неконституционного в целом, а говорится о необходимости проверки на соответствие Конституции Украины лишь его отдельных положений.
"Соответственно, Конституционный суд в пределах своих полномочий будет рассматривать на предмет конституционности лишь те положения указанного закона, которые оспорены авторами конституционных представлений, а не весь закон в целом", - отмечается в сообщении.