КС продолжил рассмотрение конституционности некоторых положений закона о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют 13 судей КС. Кворум есть, поскольку для проведения заседания необходимо не менее 12 судей КС.

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Председатель КС Юрий Баулин напомнил, что во время заседания стороны процесса не имеют права оскорблять друг друга, использовать выступление в КС с политической целью. По его словам, в таком случае нарушители могут быть лишены слова.

Пока продолжается процедура, во время которой задают вопросы представителю Верховного суда Александру Волкову относительно двух конституционных представлений по поводу конституционности ряда положений закона о люстрации.

Как сообщал УНИАН, КС 16 апреля начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти", однако в тот же день отложил процесс.

22 октября КС продолжил рассмотрение дела.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он в частности применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период из соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

С представлениями в КС по поводу закона о люстрации обратились Верховный суд (направил два представления) и 47 народных депутатов. Все три иска объединены в одно конституционное производство.

В представлениях не содержится ходатайство об отмене закона "Об очищении власти" как неконституционного в целом, а говорится о необходимости проверки на соответствие Конституции Украины лишь его отдельных положений.

"Соответственно, Конституционный суд в пределах своих полномочий будет рассматривать на предмет конституционности лишь те положения указанного закона, которые оспорены авторами конституционных представлений, а не весь закон в целом", - отмечается в сообщении.