Die Presse: Разочарование удерживает многих украинцев от избирательных урн

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье «Разочарование удерживает многих украинцев от избирательных урн», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Когда Татьяна Чайка, кандидат в Киевский городской совет от партии «Спільна справа» ходила от двери до двери, навстречу ей не раз раздавалось: «Вы все одинаковые, вы все воры».

35-летняя кандидат, который выступает за более совершенное оборудование школ и детских садов, спросила себя, правильным ли было решением пойти в политику. «Избиратели разочарованы», сказала Чайка. Это подтверждает низкая явка на местных выборах в воскресенье: бесчисленные партии, которые в последние недели заклеили Киев плакатами и установили палатки с рекламой, все подсчитали без избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, только 47 процентов избирателей воспользовались возможностью голосовать.

Местные выборы, с помощью которых правительство и оппозиция хотели проверить прочность своей власти, многие просто проигнорировали. Спустя почти два года после проевропейского массового движения на Майдане и войны на Донбассе с огромными потерями, Украина все больше разочаровывается в элите страны. Главным образом, из-за сложных условий жизни: Стоимость жизни растет, заработная плата не поднимается вместе с ней.

В вычищенной гимназии в Киевском районе новостроек Позняки 59-летняя Наталья Васильевна поставила крестик на очень длинных бюллетенях, на которых 28 кандидатов соревновались за пост мэра и 40 партий – за места в городском совете – и все же больше из гражданского долга, чем из убеждения.

Ее ежемесячная пенсия составляет 949 гривен, примерно 38 евро. Расходы на электроэнергию, газ и воду настолько высоки, что вряд ли остаются деньги на еду и прочее, жалуется она. «Премьер-министр обещал повышение пенсий», говорит Васильевна. «Но моя осталась прежней». У нее такое ощущение, что политики работают только для собственных карманов, а не для людей. Уверенность, которая была у многих украинцев после Майдана, уступила перспективе длительного периода экономических трудностей.

Избирательная кампания была ожесточенной, Комитет избирателей Украины сообщил о многочисленных нарушениях, несанкционированной агитации, подкупе избирателей и «карусельных поездках», когда избирателей привозили на автобусах. Эти недобросовестные практики наблюдатели расценивают, как попытки властных олигархов, вернуть свое влияние в политике, после того как они, после Майдана, изначально были оттеснены. Кроме того, многие влиятельные местные правители обеспечивают себе господствующее положение путем использования административных ресурсов.

Кличко должен идти на второй тур

Проблемы с проведением местных выборов были в Мариуполе на Азовском море и в городе Красноармейск, оба находятся под контролем Украины и близко к зоне конфликта. В Мариуполе местная избирательная комиссия отменила выборы, потому что бюллетени для голосования были напечатаны в типографии олигарха Рината Ахметова, и были подозрения манипуляций.

Во многих городах на востоке и юге, правительственный блок - партия Солидарность президента Петра Порошенко - не смог завоевать доверие избирателей: В Харькове победил бывший доверенный Януковича и после нападения все еще находящийся в инвалидной коляске ​​Геннадий Кернес в первом туре.

В Одессе действующему чиновнику и бывшему члену «Партии регионов» Геннадию Труханову также не понадобится второй тур. Такого однозначного подтверждения в Киеве лишился мэр Виталий Кличко: С более чем 40 процентами голосов, он очевидно оказался на первом месте, но должен состояться второй тур.