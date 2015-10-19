На Луганщине представили нового начальника милиции - комбата батальона "Киевщина"
Руководству Луганской области, силовикам, руководящему составу областной милиции сегодня, 19 октября, был представлен новый руководитель Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области Юрий Покиньборода.
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, до данного назначения Покиньборода был командиром батальона «Киевщина».
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«Прежде, чем был назначен новый руководитель областной милиции, мы с ним встречались несколько раз и обсуждали определенные меры, которые необходимо немедленно принять в области. Уже разработаны срочные меры накануне выборов. Я надеюсь, что мы все вместе наконец наведем порядок в области», - подчеркнул руководитель Луганской областной ВЦА Георгий Тука.
«Я благодарю всех за доверие, и хочу заверить, что милиция будет выполнять свои обязанности профессионально и качественно», - сказал полковник Покиньборода.
Ранее областное ГУМВД возглавлял Анатолий Науменко.