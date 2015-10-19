На Луганщине представили нового начальника милиции - комбата батальона "Киевщина"

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, до данного назначения Покиньборода был командиром батальона «Киевщина».

Читайте такжеТука пригрозил "политическим туристам" во время местных выборов

«Прежде, чем был назначен новый руководитель областной милиции, мы с ним встречались несколько раз и обсуждали определенные меры, которые необходимо немедленно принять в области. Уже разработаны срочные меры накануне выборов. Я надеюсь, что мы все вместе наконец наведем порядок в области», - подчеркнул руководитель Луганской областной ВЦА Георгий Тука.

«Я благодарю всех за доверие, и хочу заверить, что милиция будет выполнять свои обязанности профессионально и качественно», - сказал полковник Покиньборода.

Ранее областное ГУМВД возглавлял Анатолий Науменко.