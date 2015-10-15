Трое военных ранены из-за подрыва на фугасе на границе с РФ

Об этом сообщает в своем Facebook Луганская областная военно-гражданская администрация.

Инцидент произошел 14 октября примерно в 18:30 в с. Красная Таловка Станично-Луганского района, находящемся на границе с Россией.

Во время объезда на автомобиле КрАЗ пограничной территории 9 бойцов подорвались на неустановленном взрывном устройстве (фугас).

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В результате получили ранения трое военнослужащих 1-й заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования с местом дислокации в Харькове, которые были прикомандированы к Луганскому пограничному отряду.

Пострадавших доставили в Беловодскую районную больницу, где им оказывается помощь.

"Фугас могли заложить диверсанты, которые зашли с территории соседнего государства", – допустил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Напомним, по сообщению предыдущего главы Луганской области, а ныне главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, в среду, 14 октября на окраине Станицы Луганской на растяжке также подорвались двое украинских военных.