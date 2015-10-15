Корбан считает, что подчинение местных депутатов центру сведет децентрализацию к нулю

Председатель политической партии “Украинское объединение патриотов - УКРОП”, кандидат в мэры Киева Геннадий Корбан заявляет, что подчинение местных депутатов центральным органам власти сведет децентрализацию к нулю, депутаты должны отстаивать интересы громады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед подписанием "Хартии вольных городов" (Хартії вільних міст).

Корбан отметил, что одна из основных целей сотрудничества в рамках "Хартии вольных городов" заключается в намерении вернуть городам субъектность.

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В этой связи он подчеркнул, что идея проведения децентрализации президентом Украины ведет не к усилению местного самоуправления, а наоборот, предусматривает подчинение лидеров на местах и политических партий непосредственно центру.

"В местные власти идут политические партии, представители политических партий, которые напрямую подчинены и фактически являются вассалами центральной власти. И соответственно, интеграция таких людей в местную власть не решит вопрос в принципе, а наоборот, децентрализация будет сведена к нулю", - утверждает Корбан.

В этой связи он сообщил, что гражданам на местах необходимо пояснить, что в местные органы власти должны прийти те люди, которые прежде всего будут отстаивать интересы громад, интересы горожан и городов, отстаивать свою субъектность.