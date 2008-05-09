Украина отмечает 63-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день состоится ряд мероприятий, посвященных Великой Победе.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 9.30 принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

В 10.00 началось торжественное шествие участников Великой Отечественной войны от Киевской городской государственной администрации к Европейской площади.

В 10.30 запланированы торжественные мероприятия в Мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В.ЮЩЕНКО, в частности, осмотрит экспозиции музея и выступит перед ветеранами.

Завершится празднование Дня Победы праздничным салютом.

В соответствии с приказом Минобороны, 9 мая в 21.00 в столице Украины городе-герое Киеве, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ривном и Днепропетровске состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.

Проведение праздничных фейерверков поручено организовать начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

Впервые праздничные фейерверки в соответствии с приказом главы отечественного оборонного ведомства состоятся в местах дислокации армейских корпусов Сухопутных войск ВСУ – Житомире, Ривном и Днепропетровске.