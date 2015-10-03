Правительство назначило нового заместителя главы Минрегиона

Соответствующее распоряжение №1011 от 30 сентября размещено на Правительственном портале.

«Назначить Малашкина Максима Анатольевича заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины – руководителем аппарата», - говорится в документе.

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На сайте Минрегиона отмечается, что «к исполнению обязанностей Малашкин приступает 3 октября с 2015 года».

Как сообщал УНИАН, ранее, 23 сентября, правительство уволило Романа Абрамовского с должности заместителя главы Минрегиона в соответствии с его заявлением.