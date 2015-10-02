Провозглашенные "ЛНР" и "ДНР" выборы проведут согласно украинским законам, а дату перенесут - Олланд

Об этом он заявил в пятницу в Париже после завершения переговоров в Нормандском формате, которые прошли с участием президентов Украины, России и Франции Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает собственный корреспондент УНИАН.

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По словам Олланда, стороны потратили много времени на политическое измерение Минских договоренностей. "Мы договорились, что местные выборы будут проходить в соответствии с украинским законодательством, но должны быть организованы в согласованные с рабочей группой, чтобы их результаты были признаны и не были обжалованы. Выборы не должны проводиться 18 октября, поэтому они будут перенесены на другую дату. Для этого будет принят отдельный закон", - сказал он.

Олланд добавил, что после принятия соответствующего закона, в срок девяноста дней "все должно быть подготовлено для кампании".