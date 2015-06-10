Мельничук хочет, чтобы сообщение о подозрении вручил ему лично Шокин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил журналистам, прибыв на допрос в Генеральную прокуратуру.

“Я пришел сюда по вызову Генеральной прокуратуры. Что они дальше будут делать, я еще не знаю, но может быть два сценария: генпрокурор все-таки приедет и попытается мне вручить подозрение, или же так, как они себе придумали - что они уже вручили подозрение, мне дадут повестку в суд, и дальше будем в суде разбираться”, - сказал Мельничук.

Также депутат заявил, что будет настаивать на том, чтобы генпрокурор лично вручил ему уведомление о подозрении, поскольку, по словам Мельничука, это предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом.

“Я боюсь, чтобы не повторилось то, что было в прошлый раз, когда вместо генпрокурора вручить мне подозрение попытался простой следователь. А в отношении депутата это должен делать генеральный прокурор. Это требование статьи 37 УПК, где сказано, что народному депутату вручать подозрение должен только генеральный прокурор”, - заявил Мельничук.

Также он сказал, что не собирается избегать участия в следственных действиях, тем более скрываться, как это делает другой депутат, в отношении которого выдвинуто обвинение в совершении преступлений, Сергей Клюев.

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Мельничук также сказал, что считает себя невиновным и готов доказать это следствию.

Вместе с тем Мельничук исключил, что после исчезновения Клюева генпрокурор может внести еще одно представление в парламент о его аресте или задержании.

“Согласно существующим документам, в отношении меня уже принято решение, и в течение двух месяцев этот вопрос нельзя ставить повторно, пока не пройдут соответствующие следственные действия”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада лишила Клюева депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Клюев объявлен во внутригосударственный розыск. Клюева подозревают в совершении преступлений по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество) и ст. 191 (завладение бюджетными средствами).

В тот же день парламент лишил Мельничука депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест.

Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.

И.о. генерального прокурора Владимир Гузырь, выступая в ВР, сказал, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.