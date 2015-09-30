Захарченко подписал соглашение об отводе вооружений калибра менее 100 мм

«Сегодня я подписал документ, закрепляющий прекращение огня, и мы приступим к его выполнению в установленные сроки», — отмечается в его заявлении, поступившем в одно из СМИ боевиков.

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Как сообщал УНИАН, в Минске Трехсторонняя контактная группа во главе представителей Украины, ОБСЕ и России подписали соглашение об отводе вооружений от линии соприкосновения калибром меньше 100 мм.