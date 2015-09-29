Украина выступает за постепенное ограничение права вето в ООН - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии по поводу мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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"Украина выступает за постепенное ограничение права вето с последующей отменой этого права. Право вето не должно стать актом прощения за преступления", - сказал он, подчеркнув злоупотребление российской стороной правом вето.