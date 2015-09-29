Выступление Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН (видео)

Прямую трансляцию выступления главы украинского государства можно будет увидеть на официальном сайте ООН.

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Стоит отметить, что четвертый день визита президента в США также предусматривает ряд двусторонних встреч с лидерами стран и участие в официальных мероприятиях ООН.

Кроме того, в завершение своего визита в США Порошенко выступит с речью в Колумбийском университете.