Выступление Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН (видео)

19:00, 29 сентября 2015
Политика
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Сегодня состоится главное событие визита президента Украины Порошенко в США - он выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН.

REUTERS

Прямую трансляцию выступления главы украинского государства можно будет увидеть на официальном сайте ООН.

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Стоит отметить, что четвертый день визита президента в США также предусматривает ряд двусторонних встреч с лидерами стран и участие в официальных мероприятиях ООН.

Кроме того, в завершение своего визита в США Порошенко выступит с речью в Колумбийском университете.

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