Путин обвинил Запад в освоении новых "геополитических пространств" и расширении НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии о мировых проблемах в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«На наш взгляд, речь должна идти о создании равной и неделимой безопасности. Безопасности не для избранных, а для всех. Это сложная, трудная работа, но альтернативы этому нет. Однако блоковое мышление времен «холодной войны», стремление к основанию новых геополитических пространств у некоторых наших коллег все еще доминирует», - сказал Путин.

«Сначала продолжены линии на расширение НАТО. Спрашивается, ради чего, если Варшавский блок прекратил свое существование, Советский Союз распался. Тем не менее, НАТО не только остается, оно еще и расширяется также, как и его военная инфраструктура», - добавил он.