Выступление Путина с трибуны Генассамблеи ООН (событие окончено)

Кроме того, в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS Путин накануне заявлял, что не уйдет от темы борьбы с терроризмом и ближневосточной экстремистской группировкой "Исламское государство".

"Разумеется, придется сказать - и даже не то, что придется, а что нужно будет воспользоваться этой международной трибуной для того, чтобы дать российское видение сегодняшних международных отношений и будущего этой организации и мирового сообщества", - сказал Путин, отметив, что также планирует наряду с другими выступающими поговорить и о проблеме борьбы с терроризмом и ИГ.

"Я думаю, просто не сомневаюсь, что о проблеме борьбы, о необходимости борьбы с терроризмом будут говорить практически все выступающие с трибуны Организации Объединенных Наций, и мне тоже не уйти от этой темы. Это естественно, потому что это серьезная общая угроза для всех нас, это вызов для всех нас", - сказал Путин.

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Рассказывая в общих чертах о своем выступлении, Путин заявил, что намерен затронуть историю Организации Объединенных Наций и вопросы ее дальнейшего развития в современных условиях.

"Уже сейчас могу сказать о том, что решение о создании ООН было принято именно в нашей стране, в Советском Союзе на Ялтинской конференции. Советский Союз, Россия как правопреемница Советского Союза является страной - основательницей Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности", - сообщил президент РФ.