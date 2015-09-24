Приднепровскую ТЭС скорее украли, чем объективно приватизировали - депутат

Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Луценко во время визита на ТЭС в рамках выездного заседания специальной парламентской комиссии по вопросам приватизации, которое состоялось в Днепропетровске.

"С экономической точки зрения продажа Приднепровской ТЭС была скорее воровством, чем объективной приватизации. Из этого следует все, что происходит сегодня с предприятием. Социальные и технические условия, которые брал на себя инвестор, сегодня не исполняются", - заявил народный депутат.

По словам Луценко сегодня генпрокуратурой проводится робота, направленная на то, чтобы пересмотреть условия договора продажи ТЭС, или вообще отменить его.

"Очевидно, что если конкурс состоялся с одним участником, то это не была рыночная приватизация, а приватизация конкретно под Рината Ахметова и его структуру ДТЭК", - убежден политик. По словам Игоря Луценко, ему непонятно, почему на предприятии нет достаточного количества угля.

"У инвестора было достаточно времени, чтобы оптимизировать процедуру закупки угля", - рассказал народный депутат.

В компании ДТЭК объяснили, что уголь импортный и на 10-15% дороже внутреннего. Сегодня у компании убыток 2 млрд. гривен, а график министерства жесткий и не учитывает реалий. В полных объемах сегодня ДТЭК не может обеспечить Приднепровскую ТЭС углем. Но, по словам главы специальной парламентской комиссии по вопросам приватизации, лидера политической партии «УКРОП» Бориса Филатова, компания ДТЭК, которая является собственником Приднепровской ТЭС открыто нарушает закон.



"Приведение в качестве оправдания отсутствие запасов угля не выдерживает критики, по Закону Украины «О теплоэнергетике», компания обязана поддерживать необходимые для бесперебойной работы запасы угля. И у команды Ахметова-Вилкула есть возможности пополнения этого запаса", - рассказал Борис Филатов.

Напомним, Приднепровская ТЭС была продана в 2011 году, когда областью руководил Александр Вилкул, компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметов. Сегодня, фактически из-за Вилкула и Ахметова, у трети жителей Днепропетровска отсутствует горячая вода.