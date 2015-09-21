Участники блокады аннексированного Крыма в первый день не пропустили на полуостров 230 фур

Участники блокады Крыма за первый день акции не пропустили на полуостров 230 грузовиков с товарами.

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

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«Акция «Гражданская блокада Крыма» продолжается и набирает силу. Вчера было остановлено движение грузовых автомобилей на всех дорогах, которые ведут на полуостров. При этом пассажирское сообщение беспрепятственное ... Ночь прошла спокойно. Ни одна из грузовых фур не достигла полуострова. Это около 230 машин. Часть фур развернулась и поехала назад», - отметил Чубаров.

По его словам, «с водителями грузовиков не было прямых конфликтов, но были очень горячие и оживленные дискуссии. Нам понятны их мотивация и аргументы, мы же объясняли им свою позицию. Проблема здесь не столько в водителях, сколько в фирмах, которые отправляют товары. Водители будут ждать указаний от своих работодателей, и мы это тоже понимаем».

«Этой акцией мы прежде всего обращаем внимание международного сообщества, нашего государства, украинского общества на то, что проблема возвращения Крыма не может быть оторвана от решения других проблем, связанных с агрессией РФ против Украины. Наша акция является одной из тех форм, которые заставят Россию покинуть оккупированную ею территорию», - подчеркнул народный депутат.

Также Чубаров отметил, что количество участников акции постоянно увеличивается: на сегодняшний день это 400-500 человек в трех пунктах пропуска.

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Как сообщал УНИАН, Меджлис крымскотатарского народа 20 сентября начал бессрочную акцию по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады отмечают: украинские компании должны прекратить торговые отношения с оккупированным Российской Федерацией Крымом.