Около 100 правоохранителей будут охранять общественный порядок во время акции по блокаде Крыма

Об этом в эфире телеканала "112" сообщил заместитель начальника ГУ МВД в Херсонской области Илья Кива.

"Около 100 правоохранителей уже выдвинулись на территорию Генического района...Батальон "Херсон" также занял свои позиции... Мы подготовили палаточный городок совместно с Нацгвардией, МЧС - питьевую воду и санузел для того, чтобы создать все условия для нормального проведения мирной акции", - отметил Кива.

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Он также сказал, что участники акции будут размещаться на пунктах пропуска ГАИ.

"Это даст нам возможность контроля прибывающих, и минимизирует возможность терактов, которые могут быть устроены стороной противника для дестабилизации ситуации в нашей стране", - подчеркнул он.

Кива отметил, что на сегодня уже около 18 патрулей ГАИ выехали на въезды и выезды области, где проводят информационную работу.

Правоохранитель также заверил, что участники акции будут обеспечены питанием и питьевой водой.