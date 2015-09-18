Парубий: в парламенте единодушная позиция относительно борьбы с коррупцией

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель «Народного фронта» Андрей Парубий в четверг в эфире телеканала ICTV.

«В Верховной Раде все антикоррупционные решения принимались фактически единогласно», - подчеркнул первый вице-спикер.

«Мы рассчитываем, что уже на ближайшем заседании увидим представление на привлечение к ответственности бывших членов Партии регионов, а сегодня – Оппозиционного блока, которые разворовывали из украинской казны миллиарды», - добавил представитель «Народного фронта».

«И мы ждем ради справедливости, ради ощущения, что закон – один для всех, что такие же представления будут на тех преступников и преступлений, против которых мы стояли на Майдане. И я убежден, что парламент так же будет единодушен в поддержке этих представлений», - резюмировал Андрей Парубий.