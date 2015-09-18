Центр противодействия коррупции озвучил смехотворную сумму возвращенных активов "семьи" Януковича

Об этом заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сообщает ТСН.иа.

"Восемь тысяч гривень из миллиардов, украденных Януковичем и Клюевым. Вот оценка правоохранительной системе", - сказал он.

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Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство предложит Верховной Раде внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят конфисковать активы окружения бывшего президента Виктора Януковича.