Центр противодействия коррупции озвучил смехотворную сумму возвращенных активов "семьи" Януковича
10:39, 18 сентября 2015Политика
3056 0
За последние полгода от конфискации коррупционных активов в украинский бюджет было возвращено 8 тысяч гривень.
REUTERS
Об этом заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сообщает ТСН.иа.
"Восемь тысяч гривень из миллиардов, украденных Януковичем и Клюевым. Вот оценка правоохранительной системе", - сказал он.
Читайте такжеГлава управления по возврату активов Тищенко заявила, что уходит в отставку
Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство предложит Верховной Раде внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят конфисковать активы окружения бывшего президента Виктора Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter