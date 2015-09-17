Стало известно, кто будет выбирать чиновников антикоррупционной прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, в целом было предложено 14 кандидатур в состав комиссии от всех фракций и групп парламента.

С помощью рейтингового голосования были избраны от фракции "Блока Петра Порошенко" политический аналитик общественной организации "Институт Евро-Атлантического сотрудничества" Владимир Горбач, президент Международного женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Екатерина Левченко и артист Киевской академической мастерской театрального искусства "Сузір’я" Евгений Нищук.

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От фракции "Батькивщина" - судья Конституционного Суда Украины в 2006-2015 годах Виктор Шишкин, от "Самопомочи" - председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

От "Народного фронта" были избраны заместитель председателя Отдела конфискации активов и противодействия отмыванию денег Министерства юстиции США Мэри К. Батлер и советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко.

После этого депутаты утвердили эти 7 кандидатур в конкурсной комиссии. За это решение проголосовали 228 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Среди кандидатур были также от фракции "Оппозиционного блока" - народный депутат Вадим Рабинович, от "Народного фронта" - генеральный директор Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслер, соучредитель Общественного люстрационного комитета Карл Волох и директор общественной организации "Наші гроші" Алексей Шалайский.

Фракция "Радикальной партии" предложила включить в состав комиссии советника главы Службы внешней разведки Украины (2011-2013 гг.) Анатолия Деменко.

Группа "Воля народа" предложила кандидатуру заведующего секретариата этой депутатской группы Ярославу Дзыру.

В свою очередь, группа "Возрождение" выдвинула кандидатуру народного депутата Антона Яценко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада после нескольких неудачных голосований приняла закон о внесении изменений в Закон "О прокуратуре" (относительно усовершенствования и особенностей применения отдельных положений) (№2667), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делам в суде в качестве обособленного подразделения в системе Генеральной прокуратуры.

Сытник неоднократно подчеркивал, что задержка с назначением антикоррупционного прокурора грозит срывом работы бюро.

Он призвал Генпрокуратуру и Верховную Раду поторопиться с представлением кандидатур на должность антикоррупционного прокурора.