В Раде удивлены попыткой Квиташвили переложить ответственность за отсутствие реформ на нардепов

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Андрей Шипко, комментируя заявление Министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, в котором последний обвинил народных депутатов в торможении реформ в его ведомстве.

Так народный депутат пояснил, что законопроекты МОЗ, которые министр подает как реформы, вчера рассматривались на заседании профильного комитета. Которые, по его словам, не помогут реформам.

«В этих законопроектах нет ни слова о стоимости за конкретно оказанную помощь, о создании основ медицинского страхования, незамеченной осталась специализация учреждений здравоохранения, не определен необходимый бесплатный минимум и критерии платных услуг. Без этого о реформах говорить нельзя!», - пояснил Андрей Шипко.

«Нужно принимать базовые законопроекты о реформе системы медицины в целом, а не декларацию, которую подал МОЗ. К тому же, эта декларация давала возможность приватизации больниц», - отметил член Комитета по вопросам охраны здоровья.

Он также рассказал, что идеи законов от МОЗ не являются новыми, и даже внедрялись ранее в некоторых областях Украины.

«Данные пакеты законопроектов касаются только перевода учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в коммунальные предприятия, хотя эта тема, уже начиная с начала 2000-х годов, не только обсуждалась, но и находила практическую реализацию в целом ряде областей: Харьковской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской и других», - добавил член депутатской группы «Партия «Видродження».

«Поэтому позиция министра является достаточно странной. У него было время для того, чтобы провести реформы в его ведомстве, но он этого не сделал. Поэтому искать виновных среди нардепов - не стоит», - отметил Андрей Шипко.