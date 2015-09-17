Черкасские депутаты не захотели возвращать Бандере и Шухевичу звания "Герой Украины"

Как передает корреспондент УНИАН, только 45 депутатов из 104 в Черкасском облсовете поддержали обращение депутатской группы «Гідність» по этому вопросу.

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Черкасский облсовет уже не первый раз пытается принять обращение к руководству страны относительно возвращения звания "Герой Украины" генерал-хорунжему командиру УПА под псевдонимом Тарас Чупринка Роману Шухевичу и проводнику ОУН Степану Бандере. Но до сих пор не удалось собрать необходимое для этого количество голосов.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко своим указом присвоил звание "Герой Украины" главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, а 20 января 2010 года - лидеру ОУН Степану Бандере.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконными указы президента о присвоении Шухевичу и Бандере звания «Герой Украины». 23 июня 2010 года Донецкий апелляционный административный суд также признал незаконными эти указы. Решение суда первой инстанции было принято по иску профессора Донецкого университета Анатолия Соловьева.

Затем коллегия судей Высшего админсуда Украины своими постановлениями отказала в допуске к производству Верховного суда Украины заявлений (среди авторов заявлений был бывший президент Виктор Ющенко) о пересмотре двух постановлений ВАСУ от 2 августа 2011 года, которым была признана законность решений донецких судов.

12 октября 2011 года ВАСУ окончательно отказал в пересмотре дел о незаконности присвоения звания "Герой Украины" Бандере и Шухевич.

В июле 2014 года Львовский, а в январе 2015 года Ивано-Франковский горсоветы обращались к президенту Петру Порошенко с просьбой вернуть Бандере и Шухевичу звания "Герой Украины".