Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание продолжено, ссообщил председательствующий на коллегии судья Степан Гладий.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Апелляционный суд Киева перенес на 17 сентября рассмотрение жалобы на приговор Пукачу из-за отсутствия адвокатов.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляцию.