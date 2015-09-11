В Минюсте объяснили, почему не могут запретить партию главаря "ДНР" Пушилина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

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"Мы с нетерпением ждем, что если у правоохранителей есть доказательства такой подрывной деятельности партии, то мы инициируем обращение в суд, имея такие материалы... После того, как суд уже вынесет решение, это может быть основанием для того, чтобы исключить партию из реестра и запретить ее деятельность ", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, партия "Самопомич" заявила, что обращается в суд с требованием запретить политическую партию одного из лидеров террористической организации "Донецкая народная республика" Дениса Пушилина "Мы имеем цель".

"Бездействие Минюста, который является единственным в Украине органом, который может инициировать запрет политической партии, может иметь следствием участие террористической группировки "ДНР" в местных выборах и избрание террористов в органы местного самоуправления", - заявили в "Самопомочи".