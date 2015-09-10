Партия главаря "ДНР" Пушилина зарегистрировалась для участия в местных выборах

Об этом свидетельствует перечень политических партий, которыми принято решение об участии их местных организаций в местных выборах, обнародованный на сайте ЦИК.

Согласно данным ЦИК, председателем партии указан главарь "ДНР" Пушилин.

Как отмечает Украинская правда, в этом списке указаны все 285 зарегистрированных в Украине партий, в том числе и "Народный фронт", который заявил, что на выборы точно не пойдет.

Согласно закону, для того, чтобы партия приняла участие в выборах, должен состояться ее съезд, который и примет решение о походе на выборы. Однако на сайте ЦИК отметки о таком съезде МММ нет, как и у остальных партий из списка.

В ЦИК "Украинской правде" пообещали скоро прокомментировать эту ситуацию.

Как сообщалось ранее, один из главарей боевиков "ДНР" Денис Пушилин оказался также действующим председателем украинской партии "Мы имеем цель".

Партия "Мы имеем цель" (сокращенно - "МММ") была зарегистрирована в июле 2013 года. Согласно заявлению о регистрации, целью своей деятельности партия ставит "содействие укреплению и возрождению Украины, как независимого, правового, демократического, суверенного и современного государства".