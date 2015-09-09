Ярош призвал власти "прекратить репрессии" против патриотов и пригрозил акциями неповиновения

Об этом он написал на своей странице в соцсети в ответ на задержание членов "Правого сектора" в Одессе.

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"Предупреждаю властный режим: хватит играться в контрреволюцию, хватит подыгрывать Путину и раскачивать государство - ведь именно этим вы занимаетесь последние полтора года. Народное терпение уже лопается и сдерживать людей от вооруженного сопротивления становится невозможным", - написал Дмитрий Ярош.

Он призвал власти "прекратить репрессии" против патриотов. В противном случае "завершите свое правление очень плохо... В этот раз бежать из Украины, как ваши предшественники, не получится", - заявил Дмитрий Ярош.

"Призываю всех граждан Украины, бойцов и активистов Национально-освободительного движения "Правый сектор" приготовиться к активным акциям гражданского неповиновения, основной целью которых будет ликвидация режима внутренней оккупации и обретения национальной государственности украинского народа", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Одессе арестовали лидера местного "Автомайдана" и лидера "Правого сектора" Сергея Стернена.