В Одессе суд арестовал на 2 месяца лидера местного "Автомайдана"

Как передает корреспондент УНИАН, эту мера Резвушкину определили сегодня вечером.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая Апелляционный суд Одесской области рассматривал апелляцию защитника гражданина, подозреваемого в сепаратизме. После заседания общественные активисты угрожали работнику прокуратуры физическим насилием в связи с якобы ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, пытались бросить в мусорный бак, повредили форму. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК.

В нападении на прокурора подозревается лидер местного Автомайдана Резвушкін.