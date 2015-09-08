В Одессе суд арестовал на 2 месяца лидера местного "Автомайдана"
19:56, 08 сентября 2015Общество
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Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца лидера местного "Автомайдана" Евгения Резвушкина, который подозревается в нападении на прокурора.
Фотоиллюстрация / firestock.ru
Как передает корреспондент УНИАН, эту мера Резвушкину определили сегодня вечером.
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Как сообщал УНИАН, 27 мая Апелляционный суд Одесской области рассматривал апелляцию защитника гражданина, подозреваемого в сепаратизме. После заседания общественные активисты угрожали работнику прокуратуры физическим насилием в связи с якобы ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, пытались бросить в мусорный бак, повредили форму. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК.
В нападении на прокурора подозревается лидер местного Автомайдана Резвушкін.
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