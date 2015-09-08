В регионах жалуются, что бюджетные выплаты на 2016 год - под угрозой

Судьба 12 тысяч местных бюджетов остается неопределенной из-за угрозы затягивания правительством принятия госбюджета на следующий год. Об этом заявил городской голова Чернигова, один из лидеров партии «Наш край» Александр Соколов.

«Кабмин должен подать в парламент проект бюджета-2016 до 15 сентября. Уже очевидно, что он этого не сделает. Очевидно также, что не будут соблюдены и другие сроки, определенные Законом Украины «О регламенте Верховной Рады Украины», и бюджетный процесс в очередной раз будет сорван. Поэтому судьба 12 тысяч местных бюджетов, разрабатываемых на основе сметы государства, повисла в воздухе», - отметил Соколов.

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Как отмечает мэр Чернигова, местные громады до сих пор не знают, по каким принципам формировать бюджетные планы.

«Еще больше запутывают ситуацию продолжающийся процесс децентрализации и планы правительства внести изменения в налоговую систему. Если в ближайшее время мы не получим основные параметры бюджета, придется свернуть все местные бюджетные программы. Нас, мэров украинских городов, ставят в условия, когда мы не сможем обеспечить выполнение городских социальных программ, благодаря которым дополнительные средства получают бюджетники, социально незащищенные граждане», - заявил он.

Соколов говорит, что в 2014 году бюджет принимали в конце декабря вместе с изменениями в Налоговый кодекс, и в итоге государственную смету приходилось перекраивать несколько раз. «Сегодня же в парламенте сложилась крайне напряженная ситуация, которая может привести к развалу коалиции. А это значит, что под угрозу будет поставлено и принятие изменений в Конституцию, и изменений в Бюджетный кодекс, и самого бюджета», - отметил мэр Чернигова.

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Партия «Наш край» призывает правительство в максимально сжатые сроки подать проект бюджета на следующий год в парламент и обеспечить его принятие в соответствии с нормами Закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины» до 1 декабря 2015 года.