Порошенко: ВР после местных выборов примет во втором чтении изменения в Конституцию

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.

“Уверен в том, что голосование состоится после выборов. Фактор местных выборов больше не будет давить на те или иные политические силы. График будет разумно выстроен”, - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. «Против» - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

Согласно регламенту Верховной Рады, парламент предварительно одобряет законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.