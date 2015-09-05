После освобождения Донбассу будет нужен переходный этап в два года - Жебривский
03:33, 05 сентября 2015Политика
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После освобождения временно оккупированных территорий на Донбассе будет необходим переходный этап в два года.
После освобождения Донбасса будет нужен переходный этап / УНИАН
Об этом вчера в эфире 5 канала заявил глава Донецкой области Павел Жебривский.
"После восстановления границ Донецкой области и Украины все равно будет нужен переходный период – года два. Время для того, чтобы много кто смирился с тем, что сегодня они не властители жизни. Для того, чтобы Донецк и временно оккупированные территории вновь осознали себя частичкой Украины, нужен переходный этап", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН ранее, председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский считает, что выборы на Донбассе можно будет проводить только после восстановления границы Украины.
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