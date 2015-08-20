Порошенко назвал четыре темы для переговоров с Меркель и Олландом в Берлине

Саммит 24 августа во Берлине с участием президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда состоится по инициативе украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил Порошенко.

По словам президента, повестка дня этой встречи является широкой.

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«Безусловно, первый приоритет - это составляющие безопасности. Несмотря на то, что последние дни мы видим определенное существенное снижение количества обстрелов, нас не удовлетворяет невыполнение ключевых пунктов и обязательств, которые приняла на себя российская сторона: это отвод крупнокалиберной артиллерии и тяжелого вооружения», - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул: «Мы должны обеспечить, чтобы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имели беспрепятственный доступ ко всем участкам, откуда осуществляются обстрелы, чтобы продемонстрировать миру решимость мирового сообщества для обеспечения мира и спокойствия».

Кроме того, по словам президента, в Берлине будет обсуждаться вопрос создания мощной международной коалиции, которая должна остановить агрессию

«Ключевой задачей украинской власти является формулирование мощного международного сообщества как единой коалиции, которая должна остановить агрессию. Это касается скоординированных действий на востоке страны и скоординированных шагов относительно непризнания аннексии Крыма. Это особенно актуально после незаконного визита президента РФ Владимира Путина на территорию аннексированного Крыма», - отметил Порошенко.

Четвертым вопросом переговоров в Берлине с Меркель и Олландом он назвал координацию действий по безвизовому режиму Украины с Евросоюзом.

Как напомнил президент, «17 августа украинская сторона передала отчет о выполнении (Плана действий по либерализации визового режима - УНИАН)».

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Сейчас, отметил Порошенко, согласно его договоренности с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, «мы ожидаем оценочной миссии».

По словам президента, «Украина должна отчитаться, что сделано, доработать те обязательства, которые должна была сделать по графику. Это касается режима борьбы с коррупцией, реформирования судебной ветви власти и реформирования законодательства для выполнения технических задач, по которым мы договорились с руководством Евросоюза во время саммита Украина-ЕС (в Киеве в апреле - УНИАН)».