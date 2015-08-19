На Банковой раскрыли детали предстоящей встречи Порошенко, Меркель и Олланда на День Независимости

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, сообщили в пресс-службе АП.

Также планируется обсудить вопросы реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и введения безвизового режима, обеспечения энергетической безопасности и внедрения реформ в Украине.

По его словам, проведение по инициативе президента Украины украино-германо-французского саммита и будущие встречи Порошенко в Брюсселе с руководством ЕС являются свидетельством общей глубокой озабоченности ухудшением ситуации безопасности в регионе вследствие российской агрессии против Украины.

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"На фоне активных и целенаправленных шагов, которые осуществляет Украина с целью выполнения Минских договоренностей во всех измерениях – политическом, безопасности, гуманитарном и социально-экономическом, наблюдаются сознательные попытки российской стороны торпедировать мирный процесс", – отметил Елисеев.

По его словам, президент Украины также намерен проинформировать своих коллег о нынешней безопасности и военной ситуации в регионе и представить предложения с целью недопущения негативного сценария развития событий на Донбассе.

Отдельное внимание будет уделено усилению политики ЕС о непризнании аннексии Крыма.

Елисеев подчеркнул, что эти встречи будут способствовать дальнейшей консолидации международной поддержки Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, в том числе через предоставление новой динамики Минского процесса как безальтернативного пути достижения мира и стабильности на Донбассе.

Глава государства посетит Германию сразу после участия в торжествах по случаю 24-й годовщины Независимости Украины.