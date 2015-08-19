Die Welt: ЕС должен помочь Украине против Путина

Об этом пишет Кристоф Шильтц в своей статье «ЕС должен помочь Украине против Путина», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В настоящее время Украина исчезла из заголовков, но ситуация в стране становится все более угрожающей. Боевые действия в Восточной Украине очень интенсивны, таких не было уже в течение многих месяцев. В то же время страна на грани экономического краха: Бремя государственной задолженности давит на экономику, и она сокращается – минус 15 процентов во втором квартале этого года.

Расчет президента России Владимира Путина постепенно реализуется: Украина рушится – а Запад наблюдает. Европейский союз действует беспомощно. Он довольствуется равнодушными призывами к сторонам конфликта, или требует, как недавно министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, укрепления роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – группы наблюдателей, которая никогда не будет играть существенной роли в конфликте на востоке Украины.

Украина находится в порочном круге: она столкнулась с внешними (Россия) и внутренними угрозами (экономика, финансовый крах, коррупция, ополченцы). Чем более хрупкая страна внутри, тем легче Путину дестабилизировать Украину. Если кремлевский лидер продолжит обострять ситуацию на востоке Украины, то будет еще сложнее реформировать страну.

Минск не принес результата

Минское мирное соглашение, о котором вели переговоры канцлер Ангела Меркель и французский президент Олланд, до сих пор не принесло никакого прогресса. Это вряд ли изменится в будущем. Единственная стратегия европейцев заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, и дальше настаивать на документе. Это в свою очередь помогает Владимиру Путину.

Европейцы по-прежнему недооценивают стратегическую важность востока Украины. Они не должны довольствоваться тем, что конфликт разгорается там то с большей, то с меньшей силой. Они должны уделять ситуации больше внимания в будущем, и увеличить давление на Путина, даже если это означает больше обязательств и рисков. Что может сделать Европейский Союз?

Если в российской политике не будет никаких изменений, он может начать поставлять Украине оборонительное вооружение. Также необходимо ужесточение санкций против Москвы, особенно в области финансов и высоких технологий. Кроме того, европейцы, в рамках операции ЕС, должны показать свое присутствие в восточной Украине и помочь с мониторингом границы и выборов. Кроме того, должна быть увеличена финансовая поддержка с обещанных ранее 40 млрд евро. Украина не может быть на задворках Европы.