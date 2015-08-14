Литва является преданным союзником Украины в восстановлении ее суверенитета – Линкявичюс

22:23, 14 августа 2015
Политика
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Литва является преданным союзником Украины в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.

Лінас Линкявичус / facebook.com/TSPMI

Об этом сказал министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс во время переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Одессе, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.

Литва продолжит оказывать экспертную помощь с целью проведения системных реформ в Украине, отметил он.

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Климкин проинформировал Линкявичюса о ситуации на востоке Украины и шаги Украины по выполнению Минских договоренностей, а также о ходе реформ, в частности в части внедрения антикоррупционного пакета конституционных изменений и децентрализации власти.

Министры также обсудили перспективы взаимодействия двух государств в рамках имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введение безвизового режима для украинских граждан.

Линкявичюс подтвердил намерение Литвы содействовать в реализации Украиной политики европейской интеграции.

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Как сообщал УНИАН ранее, Линас Линкявичюс обратил внимание на последние события, которые происходили на Донбассе. По его словам, эскалация на Донбассе является четким сигналом для противников санкций против России.

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