Корбан прокомментировал информацию о своем выдвижении на пост мэра Киева

Об этом Корбан сообщил корреспонденту УНИАН.

«Да, действительно, вчера было заседание политсовета (партии «УКРОП»), где обсуждались стратегические партийные вопросы, в части об участии в выборах мэров ряда крупнейших городов страны. В том числе обсуждался вопрос моего участия в выборах мэра Киева. По этому поводу могу сказать: ждите в связи с этим отдельного сообщения партии», - сообщил он.

Ранее народный депутат Борис Филатов написал в своем Facebook о том, что заседание политсовета партии, которое прошло накануне, было принято решение выдвинуть Геннадия Корбана кандидатом на пост мэра Киева.