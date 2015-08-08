Корбан прокомментировал информацию о своем выдвижении на пост мэра Киева
14:00, 08 августа 2015Политика
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Экс-заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан прокомментировал информацию о своем выдвижении кандидатом в мэры Киева от партии «УКРОП», призвав ждать дальнейших сообщений по этому поводу.
Геннадий Корбан прокомментировал информацию о выдвижении на пост мэра Киева / Фото УНИАН
Об этом Корбан сообщил корреспонденту УНИАН.
«Да, действительно, вчера было заседание политсовета (партии «УКРОП»), где обсуждались стратегические партийные вопросы, в части об участии в выборах мэров ряда крупнейших городов страны. В том числе обсуждался вопрос моего участия в выборах мэра Киева. По этому поводу могу сказать: ждите в связи с этим отдельного сообщения партии», - сообщил он.
Ранее народный депутат Борис Филатов написал в своем Facebook о том, что заседание политсовета партии, которое прошло накануне, было принято решение выдвинуть Геннадия Корбана кандидатом на пост мэра Киева.
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