Филатов сообщил о намерении партии "Укроп" выдвинуть Корбана в мэры Киева

12:53, 08 августа 2015
Политика
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Политсовет партии "Укроп" выдвигает экс-заместителя губернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана в мэры Киева.

Корбан намерен баллотироваться в мэры Киева / УНИАН

Об этом на своей странице в фейсбук написал народный депутат Борис Филатов.

"Политсовет принял решение рекомендовать Корбана в кандидаты на мэры Киева. С учетом того обстоятельства, что Геннадий сложил с себя полномочия Председателя, то его голос при голосовании не учитывался", - написал нардеп.

"Идем на Киев", - резюмировал Филатов.

Напомним, Корбан участвовал в довыборах в Верховную Раду в июле нынешнего года, однако проиграл выдвиженцу от БПП Сергею Березенко.

Отметим также, что на второй срок собирается и действующий мэр Виталий Кличко.

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