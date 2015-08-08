Филатов сообщил о намерении партии "Укроп" выдвинуть Корбана в мэры Киева
12:53, 08 августа 2015Политика
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Политсовет партии "Укроп" выдвигает экс-заместителя губернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана в мэры Киева.
Корбан намерен баллотироваться в мэры Киева / УНИАН
Об этом на своей странице в фейсбук написал народный депутат Борис Филатов.
"Политсовет принял решение рекомендовать Корбана в кандидаты на мэры Киева. С учетом того обстоятельства, что Геннадий сложил с себя полномочия Председателя, то его голос при голосовании не учитывался", - написал нардеп.
"Идем на Киев", - резюмировал Филатов.
Напомним, Корбан участвовал в довыборах в Верховную Раду в июле нынешнего года, однако проиграл выдвиженцу от БПП Сергею Березенко.
Отметим также, что на второй срок собирается и действующий мэр Виталий Кличко.
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