Филатов сообщил о намерении партии "Укроп" выдвинуть Корбана в мэры Киева

Об этом на своей странице в фейсбук написал народный депутат Борис Филатов.

"Политсовет принял решение рекомендовать Корбана в кандидаты на мэры Киева. С учетом того обстоятельства, что Геннадий сложил с себя полномочия Председателя, то его голос при голосовании не учитывался", - написал нардеп.

"Идем на Киев", - резюмировал Филатов.

Напомним, Корбан участвовал в довыборах в Верховную Раду в июле нынешнего года, однако проиграл выдвиженцу от БПП Сергею Березенко.

Отметим также, что на второй срок собирается и действующий мэр Виталий Кличко.