Украина убеждена в необходимости создания свободного от ядерного оружия мира - МИД

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии МИД Украины в связи с 70-й годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

«В эти дни мир вспоминает трагедию японских городов Хиросима и Нагасаки, которые 70 лет назад стали объектом применения атомного оружия. Украина разделяет с японским народом тяжесть боли его трагического прошлого. Эта ужасная трагедия показала катастрофическую силу ядерного оружия и стала вызовом мировому сообществу в обеспечении стабильного мира в мире», - отмечают в МИД.

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«Мы твердо убеждены, что международная система безопасности может быть обеспечена исключительно путем усиления режимов ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Ключевой предпосылкой этих процессов является соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия, а также вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Украина, добровольно отказавшись от ядерного оружия, за годы своей независимости продемонстрировала всему миру свою полную приверженность делу ядерного нераспространения и разоружения. Мы убеждены в необходимости создания мира, свободного от ядерного оружия», - говорится в комментарии.

В МИД Украины заявляют: «Осознавая жестокие уроки истории, мировое сообщество должно приложить максимальные усилия для предотвращения и преодоления новых угроз ядерного вооружения».