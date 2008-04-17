Кильчицкая: у нас есть доказательства, что Пейзажную аллею застраивал Турчинов

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет о наличии всех доказательств того, что скандальную незаконную застройку на Пейзажной аллее инициировали структуры, основателями которых являются первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ и его жена Анна ТУРЧИНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня ТУРЧИНОВ заявил, что подал в суд по поводу якобы безосновательного обвинения его в незаконной застройке на Пейзажной аллее. Тем лучше! У нас есть все доказательства того, что на Пейзажной аллее инициировал незаконную застройку Турчинов», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По словам заместителя председателя КГГА, А.ТУРЧИНОВ “не первый раз пытается за пустыми словами и демагогией спрятаться от ответственности”.

«Мы помним, как ТУРЧИНОВ «прекратил» незаконную застройку своего товарища по партии КУРОВСКОГО на территории Октябрьской больницы, после того, как ее ликвидировал Блок Леонида Черновецкого. В случае с Пейзажной аллеей он вполне мог бы написать сам себе письмо и сам себя убедить не совершать действий против мнения тысяч киевлян, которым больно смотреть, во что превратился, благодаря его попыткам, один из живописных уголков столицы», - заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что распорядился прекратить действие незаконных решений Киевсовета предыдущего созыва о строительстве на Пейзажной аллее в Киеве.

Место под строительство многоэтажки по заказу Министерства иностранных дел расположено в нескольких метрах от руин Десятинной церкви, рядом с камнем с известной надписью "Отсюда пошла земля русская". Территория находится под особой охраной ЮНЕСКО – фактически, это одна из исторических зон мирового значения.