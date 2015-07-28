Печерский суд начал процедуру заочного осуждения Януковича, Арбузова и Богатыревой

Генеральный прокурор Виктор Шокин заявляет о начале процедуры заочного осуждения шести бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ ГПУ заверили, что решение Интерпола относительно Януковича не препятствует следствию по его делу

«На сегодняшний день начата процедура заочного осуждения по пяти уголовным производствам в отношении шести человек: бывшего президента Януковича, бывшего председателя Нацбанка Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Клименко, бывшего министра здравоохранения Богатыревой и ее заместителя Стащенко, бывшего заместителя министра доходов и сборов Игнатова», - сказал Шокин.

«Решением Печерского районного суда от 23.07, от 24.07 и 27.07, то есть вчера, суд признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками генеральной прокуратуры в отношении Богатыревой, Игнатова и Януковича, и уже начал процедуру заочного осуждения», - добавил генпрокурор.

Он заметил: «Это только первый этап нашей работы, в ближайшие сроки будут рассмотрены относительно Арбузова, Клименко и Стащенко. Дальше будут и другие».

Шокин при этом отметил, что процедура заочного осуждения продолжалась. «После вынесения приговора по этим делам мы, согласно закону, направим решения судов в другие государства, где есть средства и имущество всех наших фигурантов - Януковича, Богатыревой, Арбузова и других», - сказал генпрокурор.

Читайте такжеГПУ скоро сообщит Януковичу о подозрении в госизмене и создании преступной группировки

Затем, добавил он, согласно европейской конвенции о международной действительности по уголовным приговорам, в тех государствах, где есть такое имущество, должен состояться суд. «Затем Минюст Украины подключается к делу и будет осуществлена полностью или частично конфискация имущества. При этом распределение этих средств возможно с государством, которое осуществило конфискацию в зависимости от усилий каждой из сторон», - сказал Шокин и подчеркнул, что надеется на то, что Украина сможет получить полностью конфискованные имущество и денежные средства.